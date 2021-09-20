В Киеве за сутки четыре человека умерли от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В столице за прошедшие сутки обнаружили 183 больных коронавирусом. Четыре человека умерли. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
За прошедшие сутки в Киеве на COVID-19 заболели: 96 женщин в возрасте от 21 до 83 лет, 74 мужчины в возрасте от 19 до 88 лет, 4 девочки в возрасте от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков в возрасте от 8 месяцев до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 32 больных коронавирусом, а также 82 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Выздоровели за прошедшие сутки 77 человек.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 53, Шевченковском — 33, Оболонском районе — 29 случаев.
С начала пандемии в Киеве от коронавируса умерло 5339 человека. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня — 230 262. Преодолели вирус 219 233 жителя столицы.
Добавим
В течение 19 сентября в Украине зафиксировали 2265 новых подтвержденных случаев COVID-19. В больницы были госпитализированы 1255 человек, летальных случаев — 44.
За прошедшие сутки в Украине от коронавируса было привито 36 029 человек. Из них первой дозой вакцинировано — 21 118 человек, завершили вакцинацию (ввели две дозы) — 14 911 человека. Всего с начала кампании сделано 11,4 млн прививок.