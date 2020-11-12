У Києві вже зайнято 57% ліжок для хворих на COVID-19 у комунальних лікарнях

У Києві вже зайнято 57% ліжок для хворих на COVID-19 у комунальних лікарнях
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. В Києві заповненість ліжок для хворих на COVID-19 у комунальних медичних закладах становить 57%. Про це журналісту УНН повідомили у відповідь на запит в пресслужбі КМДА.
“Місто самотужки підготувало вже майже 4450 ліжок у комунальних медзакладах. Заповненість їх сьогодні — 57 відсотків”, — йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві за минулу добу виявили 931 особу, яка захворіла на коронавірус. Померли 11 людей.
Як повідомлялося, станом на 12 листопада ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві.