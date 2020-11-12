У Києві вже зайнято 57% ліжок для хворих на COVID-19 у комунальних лікарнях

“Місто самотужки підготувало вже майже 4450 ліжок у комунальних медзакладах. Заповненість їх сьогодні — 57 відсотків”, — йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у Києві за минулу добу виявили 931 особу, яка захворіла на коронавірус. Померли 11 людей.

Як повідомлялося, станом на 12 листопада ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві.