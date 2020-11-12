Готовність до послаблення карантину: у МОЗ назвали регіони з найгіршою епідситуацією
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Станом на 12 листопада ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Найгірша ситуація із готовністю до послаблення обмежень - на Буковині, Житомирщині та Хмельниччині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тис. населення: у Чернівецькій області – 643,8, у Житомирській області – 587,5, у Хмельницькій області – 534,5.
Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 120,0, у Дніпропетровській області - 153,9 і у Луганській області – 199,3.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 12 листопада зафіксовано вже 500 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд - 11 057.
Як повідомляв УНН, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.