У МОЗ назвали регіони з найбільшим приростом хворих на COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. За останню добу найбільшу кількість випадків коронавірусу підтвердили у місті Києві – 931 та Запорізькій області – 799. Про це у Facebook написав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.
“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (931), Запорізькій (799), Київській (700), Одеській (663) та Полтавській (624) областях”, — написав Степанов.
Статистика за захворюваністю у Києві і по областях така:
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- місто Київ — 47 563 випадки;
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- Вінницька область — 13 153 випадки;
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- Волинська область — 17 610 випадків;
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- Дніпропетровська область — 19 169 випадків;
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- Донецька область — 15 478 випадків;
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- Житомирська область — 20 589 випадків;
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- Закарпатська область — 18 470 випадків;
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- Запорізька область — 16 084 випадки;
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- Івано-Франківська область — 26 252 випадки;
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- Київська область — 22 431 випадок;
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- Кіровоградська область — 3 422 випадки;
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- Луганська область — 4 822 випадки;
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- Львівська область — 35 535 випадків;
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- Миколаївська область — 11 373 випадки;
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- Одеська область — 30 704 випадки;
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- Полтавська область — 13 767 випадків;
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- Рівненська область — 23 585 випадків;
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- Сумська область — 16 101 випадок;
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- Тернопільська область — 22 798 випадків;
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- Харківська область — 45 469 випадків;
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- Херсонська область — 6 272 випадки;
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- Хмельницька область — 21 392 випадки;
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- Черкаська область — 11 323 випадки;
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- Чернівецька область — 26 699 випадків;
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- Чернігівська область — 10 804 випадки.
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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні на 8 годину 12 листопада зафіксовано вже пів мільйона випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — абсолютний антирекорд для країни, вперше понад 11 тисяч.
Додамо, минулого тижня три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом, тоді показник перевищив 10 тисяч за добу.
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.
Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.
У МОЗ розробили чотирирівневий план дій залежно від кількості хворих на COVID-19. Так, за умови сильного зростання кількості хворих, в Україні можливий фактичний локдаун, тобто введення повного переліку обмежень, які передбачає "червона" зона карантину, мобілізація лікарів, розгортання мобільних медичних госпіталів та медичне сортування - лікарі будуть обирати, кому надавати медичну допомогу саме у стаціонарі.
На поточному етапі уряд обмежився "карантином вихідного дня" - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.