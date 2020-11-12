Готовность к ослаблению карантина: в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. По состоянию на 12 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - на Буковине, а также в Житомирской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Черновицкой области - 643,8, в Житомирской области - 587,5, в Хмельницкой области - 534,5.

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 120,0, в Днепропетровской области - 153,9 и в Луганской области - 199,3.

Напомним, в Украине на 8 часов 12 ноября зафиксировано уже 500 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 11 057.

Как сообщал УНН, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.

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