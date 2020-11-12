Готовность к ослаблению карантина: в Минздраве назвали регионы с наихудшей эпидситуацией

КИЕВ. 12 ноября. УНН. По состоянию на 12 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - на Буковине, а также в Житомирской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.