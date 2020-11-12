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У Києві за добу знову майже тисяча хворих на COVID-19, померли 11 людей

У Києві за добу знову майже тисяча хворих на COVID-19, померли 11 людей

Київ • УНН

 • 12706 перегляди

КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Києві за минулу добу виявили 931 особу, яка захворіла на коронавірус. Померли 11 людей. Про це написав у Telegram-каналі мер столиці Віталій Кличко, передає УНН.

“За минулу добу в Києві виявили 931 випадок коронавірусу. Померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 925 киян. На сьогодні в столиці вже 47 563 підтверджених випадки захворювання на COVID-19”, — написав Кличко.

Серед тих, хто захворів:

  • 497 жінок віком від 18 до 88 років
  • 367 чоловіків віком від 18 до 85 років
  • 34 дівчинки від 1 до 17 років і 33 хлопчика від 1 місяця до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 36 медиків.

“До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 83 пацієнти. Інші — на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали в столиці ще 506 людей. Всього коронавірус подолали 17 979 мешканців Києва”, — додав Кличко.

Також зазначається, що найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі — 164, в Подільському — 145 та 133 випадки — в Шевченківському районі.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 12 листопада зафіксовано вже пів мільйона випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу — абсолютний антирекорд для країни, вперше понад 11 тисяч.

Додамо, минулого тижня три дні поспіль Україна ставила антирекорди за приростом інфікованих коронавірусом, тоді показник перевищив 10 тисяч за добу.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на тлі цього повідомив, що Україна з 9 листопада переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби - зокрема, всі планові операції та госпіталізації в лікарнях заборонені.

Голова МОЗ Максим Степанов, коментуючи темпи поширення коронавірусу, зазначав, що ситуація швидко перетворюється зі складної у катастрофічну, і легко пройти другу хвилю не вдасться.

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