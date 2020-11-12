В Киеве уже занято 57% коек для больных COVID-19 в коммунальных больницах
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Киеве заполненность коек для больных COVID-19 в коммунальных медицинских учреждениях составляет 57%. Об этом журналисту УНН сообщили в ответ на запрос в пресс-службы КГГА.
"Город самостоятельно подготовил уже почти 4450 коек в коммунальных медучреждениях. Заполненность их сегодня - 57 процентов", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве за минувшие сутки обнаружили 931 человека, заболевшего коронавирусом. Умерли 11 человек.
Как сообщалось, по состоянию на 12 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве.