У Києві вже 10 років обіцяють і не можуть побудувати центр для безпритульних тварин - Верещук

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 150195 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 104047 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 97236 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 105373 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 125663 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137468 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221252 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216048 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186569 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176166 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
77%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50008 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 46982 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153201 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28776 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 44946 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 150195 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153278 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 277851 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 301946 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 384894 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45004 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 28833 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47039 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50063 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126156 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

У Києві вже 10 років обіцяють і не можуть побудувати центр для безпритульних тварин - Верещук

Київ • УНН

 • 11585 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Епопея із будівництвом центру для тварин, які залишилися без господарів, триває у Києві вже 10 років. Давно розробили усі документи, і якщо тоді був кошторис 6 млн грн, то зараз, з плином втрачених років, сума зросла до 26 млн грн, розповіла кандидат на посаду столичного голови і нардеп Ірина Верещук, передає УНН з посиланням на Politeka Online.

У Києві вже 10 років обіцяють і не можуть побудувати центр для безпритульних тварин - Верещук

“Приведу вам приклад зоозахисників, бо він дуже показовий. 10 років тому розпочалася епопея щодо виготовлення документацій для проекту будівництва центру для тварин, які без хазяїв. Навіть виділили земельну ділянку, кошторис — все було розроблено, з року в рік обіцяли. Це завжди у нас по часу рік-два-три триває. Зробили все, тоді був кошторис 6 млн грн, а зараз, з перерахунком, бо 6 років втратили — 26 млн грн”, — розповіла вона.

Обіцяного центру для тварин так і не з’явилося.

Окремо Верещук підняла питання відсутності у Києві центру для безхатьків.

“У нас один центр для безхатьків у Києві. На 4-мільйонне місто, про що ми говоримо? А про все решта взагалі Бог забув, тому давайте вирішувати”, — сказала вона.

Як писав УНН, що в столиці функціонує лише один так званий Будинок соціальної опіки, де безпритульні можуть заночувати та помитися. Але він нараховує всього 150 спальних місць і є платним.

На додаток, звернутися до Будинку можуть лише ті люди, які мають документи, що посвідчують особи і довідку про свій стан здоров’я. За даними соціальної ініціативи “Поможи безпритульному” безхатченків у Києві понад 20 тис. З них 5 тис. — ті, що офіційно зареєстровані Департаментом соціальної політки, решта — неофіційні відомості, озвучені експертами. Окремі з них припускають, що кількість безпритульних в столиці може сягати і 50 тис. осіб. А число таких мешканців міста стрімко почало зростати з 2015-2016 років, коли впав рівень життя українців.

Волонтери, які опікуються безхатченками, своєю чергою, наголошують, що абсолютна більшість опинилися на вулиці, бо їм “не пощастило”. Серед них багато літніх людей, які змушені поневірятися і голодувати по кілька днів поспіль. Значного “удару” по безпритульним завдав і “ковід”, кажуть активісти. Особливо у період повного карантину людям просто не було, що їсти та в кого просити допомоги.

За словами експерта з соціальних питань Андрія Павловського, проблема безхатьків роками ігнорується столичною владою, бо “такі люди не голосують”. 

"Проблема повністю ігнорується, тому що безхатченки на вибори не ходять і не голосують. То чим вони цікаві? Діючий мер приділяє увагу тільки тим питанням, які можуть дати йому пропагандистську вигоду, які викликатимуть якісь позитивні емоції до нього і спонукатимуть ще раз голосувати за Кличка. Зверніть увагу, на що витрачаються бюджетні міські гроші — не на реабілітаційні центри для безхатченків, а на побудову скляного моста, викидають десятки мільйони гривень, щоб поставити всього-на-всього лавки у парках. Те, що ззовні — що побачать кияни. Все! Бо це має піар-ефект і на цьому можна погратися перед виборами", — вважає експерт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,708.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,194.00
Ethereum
$1,524.81