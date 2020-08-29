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В Киеве уже 10 лет обещают и не могут построить центр для бездомных животных - Верещук

Киев • УНН

 • 11585 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Эпопея со строительством центра для животных, оставшихся без хозяев, проходит в Киеве уже 10 лет. Давно разработали все документы, и если тогда была смета 6 млн грн, то сейчас, с течением потерянных лет, сумма выросла до 26 млн грн, рассказала кандидат на должность столичного головы и нардеп Ирина Верещук, передает УНН со ссылкой на Politeka Online.

В Киеве уже 10 лет обещают и не могут построить центр для бездомных животных - Верещук

"Приведу вам пример зоозащитников, потому что он очень показателен. 10 лет назад началась эпопея по изготовлению документации для проекта строительства центра для животных, без хозяев. Даже выделили земельный участок, смета - все было разработано, из года в год обещали. Это всегда у нас по времени год-два-три продолжается. Сделали все, тогда была смета 6 млн грн, а сейчас, с пересчетом, потому что 6 лет потеряли - 26 млн грн", - рассказала она.

Обещанный центр для животных так и не появился.

Отдельно Верещук подняла вопрос отсутствия в Киеве центра для бездомных.

"У нас один центр для бездомных в Киеве. На четырёхмиллионный город, о чем мы говорим? А обо всем остальном вообще Бог забыл, поэтому давайте решать", - сказала она.

Как писал УНН, что в столице функционирует только один так называемый Дом социальной опеки, где бездомные могут переночевать и помыться. Но он насчитывает всего 150 мест и является платным.

В дополнение, обратиться в Дом могут только те люди, которые имеют документы, удостоверяющие личность и справку о своем здоровье. По данным социальной инициативы "Помоги бездомному" бездомных в Киеве более 20 тыс. из них 5 тыс. - те, которые официально зарегистрированы Департаментом социальной политки, остальные - неофициальные сведения, озвученные экспертами. Некоторые из них предполагают, что количество бездомных в столице может достигать и 50 тыс. человек. А число таких жителей города стремительно начало расти с 2015-2016 годов, когда упал уровень жизни украинцев.

Волонтеры, которые занимаются бездомными, в свою очередь, отмечают, что абсолютное большинство оказались на улице, потому что им "не повезло". Среди них много пожилых людей, которые вынуждены скитаться и голодать по несколько дней подряд. Значительный "удар" по беспризорным нанес и "ковид", говорят активисты. Особенно в период полного карантина людям просто не было, что есть и у кого просить помощи.

По словам эксперта по социальным вопросам Андрея Павловского, проблема бездомных годами игнорируется столичной властью, потому что "такие люди не голосуют".

"Проблема полностью игнорируется, так как бездомные на выборы не ходят и не голосуют. Так чем они интересны? Действующий мэр уделяет внимание только тем вопросам, которые могут дать ему пропагандистскую выгоду, которые будут вызывать какие-то положительные эмоции к нему и побуждать еще раз голосовать за Кличко. Обратите внимание, на что тратятся бюджетные городские деньги - не на реабилитационные центры для бездомных, а на построение стеклянного моста, выбрасывают десятки миллионов гривен, чтобы поставить всего-навсего скамейки в парках. То, что снаружи - что увидят киевляне. Все! Потому что это имеет пиар-эффект и на этом можно поиграть перед выборами", - считает эксперт.

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