У Києві уламок російської ракети впав у річку: водолази проводять роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Внаслідок російської атаки на Київ уламки збитої ракети впали у річку Десенка в Дніпровському районі. На місті працюють водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це повідомляє КМВА, інформує УНН.
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"Столиця продовжує ліквідовувати наслідки ворожих ударів. Водолазна група ДСНС працює над ідентифікацією уламків збитої ракети, що впала у річку Десенка в Дніпровському район", - ідеться у повідомленні.
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На місці перебувають співробітники річкової поліції.
Доповнення
31 грудня російські окупанти здійснили черговий масований ракетний обстріл по Україні. У новорічну ніч у Києві зафіксували два випадки падіння уламків ракет. У КМВА показали уламок від збитої ворожої ракети в Дніпровському районі столиці.
За попередньою інформацією сили ППО знищили 32 ворожі повітряні цілі.