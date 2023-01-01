У Києві уламок російської ракети впав у річку: водолази проводять роботи

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"Столиця продовжує ліквідовувати наслідки ворожих ударів. Водолазна група ДСНС працює над ідентифікацією уламків збитої ракети, що впала у річку Десенка в Дніпровському район", - ідеться у повідомленні.

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На місці перебувають співробітники річкової поліції.

Доповнення

31 грудня російські окупанти здійснили черговий масований ракетний обстріл по Україні. У новорічну ніч у Києві зафіксували два випадки падіння уламків ракет. У КМВА показали уламок від збитої ворожої ракети в Дніпровському районі столиці.

За попередньою інформацією сили ППО знищили 32 ворожі повітряні цілі.