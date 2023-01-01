В Киеве обломок российской ракеты упал в реку: водолазы проводят работы

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"Столица продолжает ликвидировать последствия вражеских ударов. Водолазная группа ГСЧС работает над идентификацией обломков сбитой ракеты, упавшей в реку Десенко в Днепровском районе", - говорится в сообщении.

Детали

На месте находятся сотрудники речной полиции.

Дополнение

31 декабря российские оккупанты совершили очередной массированный ракетный обстрел по Украине. В новогоднюю ночь в Киеве зафиксировали два случая падения обломков ракет. В КГВА показали обломок от сбитой вражеской ракеты в Днепровском районе столицы.

По предварительной информации силы ПВО уничтожили 32 вражеских воздушных целей.