В Киеве обломок российской ракеты упал в реку: водолазы проводят работы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В результате российской атаки на Киев обломки сбитой ракеты упали в реку Десенко в Днепровском районе. На месте работают водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщает КГВА, информирует УНН.
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"Столица продолжает ликвидировать последствия вражеских ударов. Водолазная группа ГСЧС работает над идентификацией обломков сбитой ракеты, упавшей в реку Десенко в Днепровском районе", - говорится в сообщении.
Детали
На месте находятся сотрудники речной полиции.
Дополнение
31 декабря российские оккупанты совершили очередной массированный ракетный обстрел по Украине. В новогоднюю ночь в Киеве зафиксировали два случая падения обломков ракет. В КГВА показали обломок от сбитой вражеской ракеты в Днепровском районе столицы.
По предварительной информации силы ПВО уничтожили 32 вражеских воздушных целей.