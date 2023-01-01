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У КМВА показали уламок від збитої ворожої ракети в Дніпровському районі столиці

У КМВА показали уламок від збитої ворожої ракети в Дніпровському районі столиці

Київ • УНН

 • 1046727 перегляди

КИЇВ. 1 січня. УНН. У КМВА показали уламок від збитої ворожої ракети в Дніпровському районі столиці, передає УНН.

Цитата

"Уламок від збитої ракети в Дніпровському районі", - йдеться в підписі до фото.

В КМВА раніше повідомляли, в Дніпровському районі зафіксовані уламки ракети на проїзжджій частині. Потерпілих немає. Дані уточнюються.

Доповнення

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що Київську область продовжують атакувати ворожі дрони.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко інформував про вибухи в столиці та роботу ППО. Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв про роботу ППО у Київській області.

Нагадаємо, за інформацією від КМВА уламками знищеної ракети пошкоджено авто в Шевченківському районі Києва. Міський голова Києва Віталій Кличко показав автомобіль, який пошкоджений уламком ворожої ракети.

Нагадаємо

Начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram опублікував відео з прольотом "шахеда".

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