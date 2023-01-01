В КМВА показали обломок от сбитой вражеской ракеты в Днепровском районе столицы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В КМВА показали обломок от сбитой вражеской ракеты в Днепровском районе столицы, передает УНН.
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"Обломок от сбитой ракеты в Днепровском районе", - говорится в подписи к фото.
В КМВА ранее сообщали, в Днепровском районе зафиксированы обломки ракеты на проезжей части. Потерпевших нет. Данные уточняются.
Дополнение
Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что Киевскую область продолжают атаковать вражеские дроны.
Ранее городской голова Киева Виталий Кличко информировал о взрывах в столице и работе ПВО. Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщал о работе ПВО в Киевской области.
Напомним, по информации от КМВА обломками уничтоженной ракеты поврежден автомобиль в Шевченковском районе Киева. Городской голова Киева Виталий Кличко показал автомобиль, поврежденный обломком вражеской ракеты.
Напомним
Начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небитов в Telegram опубликовал видео с пролетом "шахеда".