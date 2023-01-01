У новорічну ніч у Києві виявили уламки ракет у двох районах - Кличко
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У новорічну ніч у Києві зафіксували два випадки падіння уламків ракет. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у неділю, 1 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Новорічна ніч була неспокійною. Після обстрілу вдень росіяни завдали по столиці удару і вночі. Так, у ніч на 1 січня 2023 року зафіксовано два випадки падіння уламків ракети", - повідомив Кличко.
Деталі
За даними мера, у Шевченківському районі пошкоджено автомобіль, у Дніпровському падіння уламків руйнувань не спричинило.
"В обох випадках, на щастя, – без постраждалих", - зазначив Кличко.
Доповнення
У новорічну ніч армія рф атакувала Україну дронами-камікадзе, протиповітряною обороною знищено 45 "Шахедів", запущених ворогом. У переддень Нового року була атака 20 ракетами, 12 з них - збили.