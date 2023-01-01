В новогоднюю ночь в Киеве обнаружили обломки ракет в двух районах - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В новогоднюю ночь в Киеве зафиксировали два случая падения обломков ракет. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 1 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Новогодняя ночь была беспокойной. После обстрела днем россияне нанесли по столице удар и ночью. Так, в ночь на 1 января 2023 года зафиксировано два случая падения обломков ракеты", - сообщил Кличко.
Детали
По данным мэра, в Шевченковском районе поврежден автомобиль, в Днепровском падение обломков разрушений не повлекло.
"В обоих случаях, к счастью, – без пострадавших", - отметил Кличко.
Дополнение
В новогоднюю ночь армия рф атаковала Украину дронами-камикадзе, противовоздушной обороной уничтожено 45 "Шахедов", запущенных врагом. В канун Нового года была атака 20 ракетами, 12 из них – сбиты.