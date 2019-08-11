У Києві та області очікується дощ – синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У неділю, 11 серпня, у Києві та Київській області мінлива хмарність, вдень можливий місцями короткочасний дощ. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Так, за прогнозом, у Києві очікується мінлива хмарність.
"Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°", - повідомили синоптики.
В області – також мінлива хмарність. Вночі очікується погода без опадів, а вдень – місцями короткочасний дощ, гроза.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.
Нагадаємо, у низці областей України 11-12 серпня переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.