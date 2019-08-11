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У Києві та області очікується дощ – синоптики

У Києві та області очікується дощ – синоптики

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. У неділю, 11 серпня, у Києві та Київській області мінлива хмарність, вдень можливий місцями короткочасний дощ. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозом, у Києві очікується мінлива хмарність.

"Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 26-28°", - повідомили синоптики.

В області – також мінлива хмарність. Вночі очікується погода без опадів, а вдень – місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

Нагадаємо, у низці областей України 11-12 серпня переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.

Українські Національні Новини

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