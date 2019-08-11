В Киеве и области ожидается дождь — синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В воскресенье, 11 августа, в Киеве и Киевской области переменная облачность, днем возможен местами кратковременный дождь. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Так, по прогнозу, в Киеве ожидается переменная облачность.
"Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°", - сообщили синоптики.
В области - также переменная облачность. Ночью ожидается погода без осадков, а днем - местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°.
Напомним, в ряде областей Украины 11-12 августа будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность.