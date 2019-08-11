В Україні переважатиме надзвичайна пожежна небезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У низці областей України 11-12 серпня переважатиме надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, 11-12 серпня у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, за прогнозом синоптиків, сьогодні в Україні обіцяють грози та спеку до +31°.