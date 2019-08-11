В Украине будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность

"По данным Укргидрометцентра, 11-12 августа в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Ивано-Франковской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, по прогнозу синоптиков, сегодня в Украине обещают грозы и жару до +31°.