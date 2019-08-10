В Україні завтра очікують спеку і грози
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Завтра в Україні обіцяють грози і спеку до +31°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За словами синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність.
“У західній частині, вдень і в північних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, у західних областях під час грози подекуди пориви вітру 15-20 м/с”, — йдеться у повідомленні.
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В Укргідрометцентрі також відзначили, що температура очікується вночі 12-17°, на узбережжі морів до 21°, на півночі Лівобережжя 9-11°; вдень 26-31°, на півдні Одещини до 34°, у північних та східних областях 23-28°.
Також синоптики попереджають, що 11 серпня у західних, вдень і в північних областях місцями грози, у західних областях під час гроз подекуди пориви вітру 15-20 м/с.