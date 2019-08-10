В Украине завтра ожидают жару и грозы
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Завтра в Украине обещают грозы и жару до + 31°. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
По словам синоптиков, завтра ожидается переменная облачность.
"В западной части, днем и в северных областях местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в западных областях при грозе местами порывы ветра 15-20 м/с ", - говорится в сообщении.
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В Укргидрометцентре также отметили, что температура ожидается ночью 12-17°, на побережье морей до 21°, на севере Левобережья 9-11°; днем 26-31°, на юге Одесской области до 34°, в северных и восточных областях 23-28°.
Также синоптики предупреждают, что 11 августа в западных, днем и в северных областях местами грозы, в западных областях во время гроз местами порывы ветра 15-20 м/с.