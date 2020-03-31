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У Києві розшукали зловмисника із Маріуполя, який переховувався десять років

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Маріупольцю інкримінували вчинення злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України. Щоб уникнути покарання, чоловік залишив місце проживання та зник. Нещодавно оперативники затримали його в столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральний відділ поліції Донецької області.

У 2010 році 49-річного жителя Маріуполя було обвинувачено у шахрайстві з фінансовими ресурсами, зловживанні владою та службовому підробленні. Його провину було доведено, а справу направлено до суду для винесення вироку. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, чоловік утік, тому його було оголошено в розшук.

У ході проведення оперативно-технічних заходів співробітники кримінальної поліції Центрального відділу отримали інформацію, що цей зловмисник переховується у Києві.

Не зволікаючи, оперативники виїхали до столиці та знайшли втікача.

Наразі чоловіка поміщено до слідчого ізолятора, тепер йому все ж таки доведеться відповісти за порушення кримінального законодавства.

Нагадаємо, у Запорізькій області до суду скеровано справу про хабарництво оперуповноваженого ДФС.

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Кримінал та НП

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