У Києві розшукали зловмисника із Маріуполя, який переховувався десять років

КИЇВ. 31 березня. УНН. Маріупольцю інкримінували вчинення злочинів, передбачених трьома статтями Кримінального кодексу України. Щоб уникнути покарання, чоловік залишив місце проживання та зник. Нещодавно оперативники затримали його в столиці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральний відділ поліції Донецької області.