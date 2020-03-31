В Киеве разыскали злоумышленника из Мариуполя, который скрывался десять лет
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Мариупольцу инкриминировали совершение преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины. Чтобы избежать наказания, мужчина покинул место жительства и исчез. Недавно оперативники задержали его в столице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральный отдел полиции Донецкой области.
В 2010 году 49-летнего жителя Мариуполя обвинили в мошенничестве с финансовыми ресурсами, злоупотреблении властью и служебном подлоге. Его вина была доказана, а дело направлено в суд для вынесения приговора. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина сбежал, потому он был объявлен в розыск.
В ходе проведения оперативно-технических мероприятий сотрудники криминальной полиции Центрального отдела получили информацию, что этот злоумышленник скрывается в Киеве.
Не медля, оперативники выехали в столицу и нашли беглеца.
Сейчас мужчина помещен в следственный изолятор, теперь ему все же придется ответить за нарушение уголовного законодательства.
Напомним, в Запорожской области в суд направлено дело о взяточничестве оперуполномоченного ГФС.