В Запорожской области в суд направлено дело о взяточничестве оперуполномоченного ГФС

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 87738 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100861 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103008 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102224 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110406 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99748 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104625 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106482 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131434 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130415 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Запорожской области в суд направлено дело о взяточничестве оперуполномоченного ГФС

В Запорожской области в суд направлено дело о взяточничестве оперуполномоченного ГФС

Киев  •  УНН

 • 10620 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении старшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области. Правоохранитель обвиняется в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе.

Следствием установлено, что оперуполномоченный вымогал у предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 250 тыс грн за избежание уголовной ответственности за выявленные в ходе проверки нарушения налогового законодательства.

Во время получения части неправомерной выгоды в сумме 4 тысяч долларов США и 26 000 гривен обвиняемого был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По ходатайству следственных ГБР правоохранитель отстранен от занимаемой должности.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Запорожской области. Оперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области и Главное управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы.

В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, женщина погорела на взятке за решение вопроса в сервисном центре МВД.

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