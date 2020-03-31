В Запорожской области в суд направлено дело о взяточничестве оперуполномоченного ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении старшего оперуполномоченного по особо важным делам оперативного управления Главного управления Государственной фискальной службы в Запорожской области. Правоохранитель обвиняется в получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Мелитополе.
Следствием установлено, что оперуполномоченный вымогал у предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 250 тыс грн за избежание уголовной ответственности за выявленные в ходе проверки нарушения налогового законодательства.
Во время получения части неправомерной выгоды в сумме 4 тысяч долларов США и 26 000 гривен обвиняемого был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По ходатайству следственных ГБР правоохранитель отстранен от занимаемой должности.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла прокуратура Запорожской области. Оперативное сопровождение - Управление Службы безопасности Украины в Запорожской области и Главное управление внутренней безопасности Государственной фискальной службы.
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Напомним, женщина погорела на взятке за решение вопроса в сервисном центре МВД.