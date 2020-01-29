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Женщина погорела на взятке за решение вопроса в сервисном центре МВД

Киев • УНН

 • 26648 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. В Тернопольской области внутренняя безопасность полиции задержала женщину, которая за решение вопроса в сервисном центре МВД требовала деньги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Женщина погорела на взятке за решение вопроса в сервисном центре МВД

Полицейские получили информацию в отношении лица, предлагавшего платные посреднические услуги в рамках функций сервисного центра МВД. 33-летняя жительница Тернопольского района пообещала 26-летнему мужчине повлиять на принятие решения по успешной сдаче экзамена и получению водительского удостоверения двумя его знакомыми. За такие действия "благодетельница" требовала 6400 гривен.

По материалам внутренней безопасности НПУ прокуратурой начато уголовное производство по ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.

Женщину задержали по месту работы - в одном из офисов, расположенном в селе Подгороднее Тернопольского района сотрудники Управления ДВБ НПУ и прокуратуры сразу после получения вышеуказанной суммы.

В настоящее время ей сообщено о подозрении, она задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. В случае доказательства вины фигурантке уголовного производства грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.

Оперативники внутренней безопасности НПУ проводят проверку возможной причастности к противоправным действиям сотрудников сервисного центра МВД.

Напомним, в Киеве задержали главу ОО из-за подстрекательства дать взятку налоговику.

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