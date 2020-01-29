Женщина погорела на взятке за решение вопроса в сервисном центре МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Тернопольской области внутренняя безопасность полиции задержала женщину, которая за решение вопроса в сервисном центре МВД требовала деньги. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Полицейские получили информацию в отношении лица, предлагавшего платные посреднические услуги в рамках функций сервисного центра МВД. 33-летняя жительница Тернопольского района пообещала 26-летнему мужчине повлиять на принятие решения по успешной сдаче экзамена и получению водительского удостоверения двумя его знакомыми. За такие действия "благодетельница" требовала 6400 гривен.
По материалам внутренней безопасности НПУ прокуратурой начато уголовное производство по ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.
Женщину задержали по месту работы - в одном из офисов, расположенном в селе Подгороднее Тернопольского района сотрудники Управления ДВБ НПУ и прокуратуры сразу после получения вышеуказанной суммы.
В настоящее время ей сообщено о подозрении, она задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. В случае доказательства вины фигурантке уголовного производства грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества.
Оперативники внутренней безопасности НПУ проводят проверку возможной причастности к противоправным действиям сотрудников сервисного центра МВД.
Напомним, в Киеве задержали главу ОО из-за подстрекательства дать взятку налоговику.