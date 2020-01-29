Жінка погоріла на хабарі за вирішення питання у сервісному центрі МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. На Тернопільщині внутрішня безпека поліції затримала жінку, яка за вирішення питання у сервісному центрі МВС вимагала гроші. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Поліцейські отримали інформацію щодо особи, яка пропонувала платні посередницькі послуги в межах функцій сервісного центру МВС. 33-річна жителька Тернопільського району пообіцяла 26-річному чоловікові вплинути на ухвалення рішення щодо успішної здачі екзамену та отримання посвідчення водія двома його знайомими. За такі дії “благодійниця” вимагала 6400 гривень.
За матеріалами внутрішньої безпеки НПУ прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.
Жінку затримали за місцем роботи - в одному з офісів, розташованому в селі Підгороднє Тернопільського району працівники Управління ДВБ НПУ та прокуратури відразу після одержання вищезазначеної суми.
На теперішній час їй повідомлено про підозру та затримано в порядку ст. 208 КПК України. У разі доведення вини фігурантці кримінального провадження загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.
Оперативники внутрішньої безпеки НПУ проводять перевірку можливої причетності до протиправних дій співробітників сервісного центру МВС.
Нагадаємо, у Києві затримали голову ГО на підбурюванні дати хабар податківцю.