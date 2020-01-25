У Києві затримали голову ГО на підбурюванні дати хабар податківцю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. У Києві затримали голову громадської організації, який підбурював громадянина надати 20 тисяч доларів податківцю, щоб той повпливав на результати досудового розслідування на користь замовника. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.
“Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві, затримали голову галузевої громадської організації під час шахрайського заволодіння 20 тисячами доларів США та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі ДФС”, — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, голова громадської організації з метою заволодіння коштами шляхом шахрайства, схилив громадянина до надання службовій особі ГУ ДФС України в Чернігівській області 20 тисяч доларів США неправомірної вигоди.
“Хабар нібито призначався за вплив на результати досудового розслідування на користь заявника. 24 січня 2020 року „громадського активіста“ затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, начальника відділу Головного управління ДФС у Київській області затримали під час одержання хабаря в сумі 20 тисяч гривень.