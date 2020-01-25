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В Киеве задержали председателя ОО на подстрекательстве дать взятку налоговику

Киев • УНН

 • 10394 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. В Киеве задержали председателя общественной организации, который подстрекал гражданина предоставить 20 тысяч долларов налоговику, чтобы тот повлиял на результаты предварительного расследования в пользу заказчика. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В Киеве задержали председателя ОО на подстрекательстве дать взятку налоговику

“Следователи территориального управления ГБР, расположенного в г. Киеве задержали председателя отраслевой общественной организации во время мошеннического завладения 20 тысячами долларов США и подстрекательство к предоставление неправомерной выгоды должностному лицу ГФС”, — говорится в сообщении.

По предварительной информации, председатель общественной организации с целью завладения средствами путем мошенничества, склонил гражданина к оказанию должностному лицу ГУ ГФС Украины в Черниговской области 20 тысяч долларов США неправомерной выгоды.

“Взятка якобы предназначалась за влияние на результаты предварительного расследования в пользу заявителя. 24 января 2020 года „общественного активиста“ задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения”, — говорится в сообщении.

Напомним, начальника отдела Главного управления ГФС в Киевской области задержали во время получения взятки в сумме 20 тысяч гривен.

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