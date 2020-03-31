У Запорізькій області до суду скеровано справу про хабарництво оперуповноваженого ДФС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в Запорізькій області. Правоохоронець обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі.
Слідством встановлено, що оперуповноважений вимагав у підприємця неправомірну вигоду у сумі 250 тис грн за уникнення кримінальної відповідальності за виявлені в ході перевірки порушення податкового законодавства.
Під час отримання частини неправомірної вигоди у сумі 4 тисяч доларів США та 26 тисяч гривень обвинуваченого було затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За клопотанням слідчих ДБР правоохоронець відсторонений від займаної посади.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Запорізької області. Оперативний супровід – Управління Служби безпеки України в Запорізькій області та Головне управління внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби.
У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.
Нагадаємо, жінка погоріла на хабарі за вирішення питання у сервісному центрі МВС.