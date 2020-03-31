У Запорізькій області до суду скеровано справу про хабарництво оперуповноваженого ДФС

КИЇВ. 31 березня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт відносно старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в Запорізькій області. Правоохоронець обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.