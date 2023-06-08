У Києві підпільний "ЦНАП" торгував фальшивими паспортами: під підозрою підприємець
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У Києві викрили підпільний «ЦНАП», який продавав фальшиві паспорти та водійські права. Щомісяця обороти нелегальної «майстерні» сягали до 50 і більше «документів». В організації незаконної діяльності підозрюють столичного підприємця, передає УНН із посиланням на СБУ.
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«... викрили у Києві підпільний цех з виготовлення і продажу підроблених документів, печаток і штампів України та Євросоюзу. Встановлено, що організатор незаконного бізнесу пропонував своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а також акти права власності на землю», - йдеться в повідомленні.
Крім того, повідомляється, що він продавав фіктивні дипломи про закінчення вищих закладів освіти України. Готову фальшиву продукцію продавав через хакерську платформу «Darknet».
«Вартість підробки становила від 300 до 7 тис. дол. Сума залежала від складності документа і терміновості його виготовлення. Щомісяця обороти нелегальної «майстерні» сягали до 50 і більше «документів», - інформує СБУ.
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Додамо
За даними слідства, незаконну діяльність організував столичний підприємець. «Виробничі потужності» облаштував у заздалегідь орендованій для цього квартирі.
«Серед основних клієнтів зловмисника були ухилянти та особи з хакерського середовища, які використовували фальшивки для прикриття протиправної діяльності», - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків у підпільному цеху виявлено:
· інструменти та обладнання для виготовлення підробленої документації;
· мобільні телефони та комп’ютери з доказами злочинних дій.
Також на підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
· ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);
· ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).
«Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу»,- зазначається в повідомленні.