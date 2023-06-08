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В Киеве подпольный "ЦПАУ" торговал фальшивыми паспортами: под подозрением предприниматель

Киев • УНН

 • 262591 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. В Киеве разоблачили подпольный «ЦПАУ», который продавал фальшивые паспорта и водительские права. Ежемесячно обороты нелегальной «мастерской» достигали до 50 и более «документов». В организации незаконной деятельности подозревают столичного предпринимателя, передает УНН со ссылкой на СБУ.

В Киеве подпольный "ЦПАУ" торговал фальшивыми паспортами: под подозрением предприниматель

Цитата

«... разоблачили в Киеве подпольный цех по изготовлению и продаже поддельных документов, печатей и штампов Украины и Евросоюза. Установлено, что организатор незаконного бизнеса предлагал своим клиентам фальшивые паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, а также акты права собственности на землю», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что он продавал фиктивные дипломы об окончании высших учебных заведений Украины. Готовую фальшивую продукцию продавал через хакерскую платформу «Darknet».

«Стоимость подделки составляла от 300 до 7 тыс. долл. Сумма зависела от сложности документа и срочности его изготовления. Ежемесячно обороты нелегальной «мастерской» достигали до 50 и более «документов», - информирует СБУ.

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Добавим

По данным следствия, незаконную деятельность организовал столичный предприниматель. «Производственные мощности» обустроил в заранее арендованной для этого квартире.

«Среди основных клиентов злоумышленника были уклонисты и лица из хакерской среды, которые использовали фальшивки для прикрытия противоправной деятельности», - говорится в сообщении.

Во время обысков в подпольном цехе обнаружено:

· инструменты и оборудование для изготовления поддельной документации;

· мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами преступных действий.

Также на основании собранных доказательств злоумышленнику сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

· ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов);

· ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

«Решается вопрос об избрании меры пресечения»,- отмечается в сообщении.

Украинские Национальные Новости

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