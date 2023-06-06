З України хотіли виїхати за кордон за нібито документами Верховного Суду: в установі кажуть про підробку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У зусиллях щодо незаконного перетину державного кордону України та виїзду за її межі були створені фальшиві документи, що начебто були видані Верховним Судом, повідомляє судова установа, передає УНН.
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"З метою незаконного перетину державного кордону України та виїзду за межі території України були підроблені документи, що видані начебто Верховним Судом. Повідомляємо, що голова Верховного Суду Кравченко С. І. не видавав наказ від 2 червня 2023 року № 09/0/18/23-к "Про відрядження суддів та працівників суду", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, відповідно до ч. 5 ст. 38 КПК України "органи досудового розслідування зобов’язані застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування цього факту".
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