Из Украины хотели выехать за границу по якобы документам Верховного Суда: в учреждении говорят о подделке

Детали

"С целью незаконного пересечения государственной границы Украины и выезда за пределы территории Украины были подделаны документы, выданные якобы Верховным Судом. Сообщаем, что председатель Верховного Суда Кравченко С. И. не выдавал приказ от 2 июня 2023 года № 09/0/18/23-к "О командировке судей и работников суда", - говорится в сообщении.

Как отмечается, согласно ч. 5 ст. 38 УПК Украины "органы досудебного расследования обязаны применять все предусмотренные законом меры для обеспечения эффективности досудебного расследования этого факта".

Напомним

СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов за границу.