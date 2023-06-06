Из Украины хотели выехать за границу по якобы документам Верховного Суда: в учреждении говорят о подделке
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. В усилиях по незаконному пересечению государственной границы Украины и выезда за ее пределы были созданы фальшивые документы, которые якобы были выданы Верховным Судом, сообщает судебное учреждение, передает УНН.
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"С целью незаконного пересечения государственной границы Украины и выезда за пределы территории Украины были подделаны документы, выданные якобы Верховным Судом. Сообщаем, что председатель Верховного Суда Кравченко С. И. не выдавал приказ от 2 июня 2023 года № 09/0/18/23-к "О командировке судей и работников суда", - говорится в сообщении.
Как отмечается, согласно ч. 5 ст. 38 УПК Украины "органы досудебного расследования обязаны применять все предусмотренные законом меры для обеспечения эффективности досудебного расследования этого факта".
Напомним
СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов за границу.