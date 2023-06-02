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СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон 

СБУ ліквідувала 10 нових схем для виїзду ухилянтів за кордон 

Київ • УНН

 • 368122 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Служба безпеки нейтралізувала ще 10 схем ухилення від призову на військову службу. За суми від 1 до 10 тисяч доларів організатори оборудок пропонували громадянам свою "допомогу" в уникненні мобілізації та нелегальному виїзді за кордон, пише УНН із посиланням на повідомлення пресслужби СБУ.

Деталі

Так, у Києв, співробітники військової контррозвідки СБУ затримали двох осіб, які пропонували чоловікам уникнути призову через фейкові документи про "погане" здоров’я.

На Кіровоградщині, за гроші посадовці ВАТ "Кіровоградгазу" фіктивно працевлаштовували на підприємство осіб призовного віку і таким чином "бронювали" їх на час мобілізації.

Крім того, фейкові робітники отримували і зарплати. Через "схему" посадові особи розтратили майже 400 тис грн.

У Дніпрі кіберфахівці СБУ затримали очільника місцевої благодійної організації, який оформлював ухилянтів, як волонтерів. У такий спосіб вони намагались виїхати за кордон нібито для перевезення гуманітарної допомоги.

У Запоріжжі було затримано голову районної комісії медико-соціальної експертизи. Вона оформляла фіктивні групи інвалідності для незаконного виїзду за межі України. Під час обшуків у фігурантки виявлено понад 100 тисяч доларів.

На Житомирщині викрито посадовців місцевої фірми, яки отримали оборонне замовлення і таким чином набули права бронювати від призову до 50% своїх працівників.

На Закарпатті співробітники військової контррозвідки СБУ ліквідували ще три канали втечі "ухилянтів" за кордон. Особи пропонували виїзд з України на підставі фіктивних документів та в обхід пунктів пропуску.

У Миколаєві було затримано посадовця військової служби, який сприяв ухилянтам у виїзді за кордон на підставі фіктивних довідок про стан здоров’я.

У Вінниці повідомлено про підозру місцевому перевізнику, якого викрито на внесенні недостовірних відомостей про псевдоводіїв до системи "Шлях".

Нагадаємо

На Кіровоградщині злочинці переправили за кордон близько 40 чоловіків, що ховалися від мобілізації. 

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