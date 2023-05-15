На Кіровоградщині злочинці переправили за кордон близько 40 чоловіків, що ховалися від мобілізації — справу скеровано до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Прокурори Кіровоградської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 8 осіб за фактами створення злочинної організації та участі у ній, а також незаконного переправлення осіб через державний кордон України і підроблення офіційних документів. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
Деталі
За даними слідства було встановлено, що організатором злочинного угруповування є уродженець Запоріжжя. Він залучив до незаконної діяльності ще 7 осіб, це були жителі Запорізької області, а також Львова.
У соцмережах обвинувачені створили акаунти з оголошеннями про організацію виїзду військовозобов’язаних за кордон. Коли з’являвся потенційний «клієнт», по передоплаті у 500 доларів розпочинали процес «перетину».
За допомогою підроблених печаток та штампів та на підставі паспортних даних, злочинна організація виготовляла пакет документів, які давали право на перетин держкордону. Для конспірації готові «дозволи» відправляли поштою під псевдонімом.
Поштові відправлення зустрічав «свій» кур’єр. Він під час особистої зустрічі передавав пакет документів «клієнту» та отримував повний розрахунок за «послугу».
Після цього «починали працювати» координатори групи, які надавали ухилянтам покрокову інструкцію: як перетинати кордон та комунікувати з прикордонниками.
Вартість повного «пакету» послуг становила 6,5 тисяч доларів з однієї людини.
Доповнення
За майже місяць протиправної діяльності угруповання було задокументовано 40 спроб організації незаконного перетину кордону. Загальна сума грошової винагороди становила суму близько 9 мільйонів доларів.
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