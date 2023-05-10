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Правоохоронці викрили злочинців, які працювали "в управлінні мвс рф" на Херсонщині

Правоохоронці викрили злочинців, які працювали "в управлінні мвс рф" на Херсонщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. СБУ спільно з Національною поліцією зібрала доказову базу на учасників злочинної організації, яка діяла у складі створеного агресором «головного управління мвс рф Херсонської області». Затримано чотирьох «посадовців» карального органу, повідомили у відомстві, пише УНН.

Деталі

Повідомлено про підозру 34 учасникам злочинної організації. У лавах російського карального органу вони виконували завдання кремля щодо поширення окупаційного режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону. Зловмисники мали ієрархічну вертикаль, на чолі якої стояли двоє «кураторів» з фсб та мвс рф, що безпосередньо займалися формуванням керівного складу псевдооргану та контролювали його діяльність. Зокрема, це громадяни рф Сініцин Сергій Вікторович і Топтигін Олександр Сергійович.

До протиправної діяльності вони залучили двох кадрових співробітників російської поліції і призначили їх «заступниками» очільника фейкового відомства. При цьому керівником цієї установи став ексголова Управління МВС у Черкаській області Ліпандін Володимир Віталійович.

Інші 30 активних учасників злочинної організації – колишні місцеві правоохоронці, які після захоплення частини Херсонщини підтримали загарбників.

За даними слідства, зловмисники викрадали людей до російських катівень, де піддавали їх численним тортурам. Таким чином агресори намагалися залякати місцевих жителів та змусити їх працювати на окупаційну адміністрацію. Також вони регулярно проводили незаконні обшуки в оселях громадян, під виглядом яких розграбовували майно потерпілих, зокрема забирали й зареєстровану мисливську зброю. Під час тимчасової окупації обласного центру зловмисники пограбували міську аптеку – винесли звідти всю готівку, медпрепарати, а саме приміщення «конфіскували» для потреб загарбників. Учасників карального органу також залучали до проведення псевдореферендуму на території регіону. Тоді вони охороняли «виборчкоми» та забезпечували перевезення фейкових «бюлетенів».

Додатково

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру за ст. 255 Кримінального кодексу України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній). Також висунуто звинувачення у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, державній зраді, колабораційній діяльності, викраденні людей, вимаганні, незаконному проникненні до житла та інших володінь осіб, викраденні вогнепальної зброї та бойових припасів, заволодінні транспортними засобами (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст.111, ч. 5, ч. 7 ст. 111-1, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 262, ч. 2 ст. 289 КК України).

Затримано чотирьох учасників організації. Решта підозрюваних наразі переховуються на тимчасово окупованій території на півдні України. Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.

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