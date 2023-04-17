Допомагав рф перекидати військові ешелони в Україну: затримали жителя Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що затримала жителя Херсона, який добровільно пішов на співпрацю з ворогом і був призначений окупантами «начальником вокзалу Херсон» і, залякуючи підлеглих, налагодив логістику для потреб угруповань рф на південному фронті, передає УНН.
Днталі
Служба безпеки затримала ще одного пособника агресора під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Зловмисником виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників, вказали у спецслужбі. Після захоплення обласного центру він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і вступив до лав місцевої окупаційної адміністрації рф, додали у СБУ.
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"Там його призначили очільником вокзалу міської станції, яка входила до складу створеного агресором «унітарного підприємства Херсонська залізниця». На цій «посаді» допомагав загарбникам налагодити залізничне сполучення для потреб окупаційних угруповань на південному фронті", - йдеться в повідомленні СБУ в Telegram.
Він, як вказано, брав участь в організації безперешкодного транспортування військової техніки, озброєння та боєприпасів з території рф до захопленого на той час Херсона. Для цього віддавав злочинні розпорядження своїм підлеглим. У разі відмови або невиконання незаконних вказівок – погрожував «здати» людей каральним органам рашистів, зазначили в СБУ.
Після звільнення південного міста фігурант намагався «залягти на дно» та уникнути правосуддя. СБУ встановила його місцезнаходження і затримала.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу – тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Розслідування проводять співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
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