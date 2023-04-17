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Помогал рф перебрасывать военные эшелоны в Украину: задержали жителя Херсона

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что задержала жителя Херсона, который добровольно пошел на сотрудничество с врагом и был назначен оккупантами «начальником вокзала Херсон» и, запугивая подчиненных, наладил логистику для нужд группировок рф на южном фронте, передает УНН.

Днтали

Служба безопасности задержала еще одного пособника агрессора во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Злоумышленником оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков, указали в спецслужбе. После захвата областного центра он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и вступил в ряды местной оккупационной администрации рф, добавили в СБУ.

Цитата

"Там его назначили главой вокзала городской станции, которая входила в состав созданного агрессором «унитарного предприятия Херсонская железная дорога». На этой «должности» помогал захватчикам наладить железнодорожное сообщение для нужд оккупационных группировок на южном фронте", - говорится в сообщении СБУ в Telegram.

Он, как указано, участвовал в организации беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории рф в захваченный в то время Херсон. Для этого отдавал преступные распоряжения своим подчиненным. В случае отказа или невыполнения незаконных указаний – угрожал «сдать» людей карательным органам рашистов, отметили в СБУ.

После освобождения южного города фигурант пытался «залечь на дно» и избежать правосудия. СБУ установила его местонахождение и задержала.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Решается вопрос об избрании меры пресечения – содержание под стражей. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Расследование проводят сотрудники СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. 

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