Помогал рф перебрасывать военные эшелоны в Украину: задержали жителя Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что задержала жителя Херсона, который добровольно пошел на сотрудничество с врагом и был назначен оккупантами «начальником вокзала Херсон» и, запугивая подчиненных, наладил логистику для нужд группировок рф на южном фронте, передает УНН.
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Служба безопасности задержала еще одного пособника агрессора во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Злоумышленником оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков, указали в спецслужбе. После захвата областного центра он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и вступил в ряды местной оккупационной администрации рф, добавили в СБУ.
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"Там его назначили главой вокзала городской станции, которая входила в состав созданного агрессором «унитарного предприятия Херсонская железная дорога». На этой «должности» помогал захватчикам наладить железнодорожное сообщение для нужд оккупационных группировок на южном фронте", - говорится в сообщении СБУ в Telegram.
Он, как указано, участвовал в организации беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории рф в захваченный в то время Херсон. Для этого отдавал преступные распоряжения своим подчиненным. В случае отказа или невыполнения незаконных указаний – угрожал «сдать» людей карательным органам рашистов, отметили в СБУ.
После освобождения южного города фигурант пытался «залечь на дно» и избежать правосудия. СБУ установила его местонахождение и задержала.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).
Решается вопрос об избрании меры пресечения – содержание под стражей. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления. Расследование проводят сотрудники СБУ под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
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