СБУ затримала ворожого інформатора, який коригував атаки "шахедів" по Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Служба безпеки України повідомила, що затримала ворожого інформатора, який коригував атаки «Шахедів» по Одесі. Поплічником окупантів виявився радіомеханік одного з одеських заводів військово-промислового комплексу, зазначає СБУ, передає УНН.
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«Служба безпеки затримала ще одного ворожого інформатора у ході контрдиверсійних заходів на Одещині. За даними контррозвідки СБУ, зловмисник поширював інформацію про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів оборонно-промислового комплексу Одеси», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що саме за його координатами окупанти здійснили один з ударів іранськими дронами «Shahed» по території обласного центру.
«За даними слідства, поплічником окупантів виявився радіомеханік одного з одеських заводів військово-промислового комплексу. Чоловік поширював у створеній ним в месенджері «Telegram» групі, учасники якої були переважно росіяни, інформацію про місця розташування на оборонному підприємстві та поряд з ним підрозділів Сил оборони та їх озброєння. Крім того, інформатор «зливав» дані щодо виконання підприємством оборонних замовлень», - інформує СБУ.
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Повідомляється, що встановлено, що після російських повітряних атак фігурант фіксував та поширював у власній групі наслідки «прильотів» із деталізацією ступенів ураження атакованих обʼєктів. Ці дані ворог міг використати для здійснення повторних та підготовки нових ударів дронами-камікадзе по українському місту, вказали у СБУ.
«На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань)», - інформує СБУ.
Окрім того, йому обрано запобіжний захід ˗ тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину.