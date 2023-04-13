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СБУ задержала вражеского информатора, который корректировал атаки "шахедов" по Одессе

СБУ задержала вражеского информатора, который корректировал атаки "шахедов" по Одессе

Киев • УНН

 • 4759365 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Служба безопасности Украины сообщила, что задержала вражеского информатора, который корректировал атаки «Шахедов» по Одессе. Пособником оккупантов оказался радиомеханик одного из одесских заводов военно-промышленного комплекса, отмечает СБУ, передает УНН.

Детали

«Служба безопасности задержала еще одного вражеского информатора в ходе контрдиверсионных мероприятий в Одесской области. По данным контрразведки СБУ, злоумышленник распространял информацию о местах расположения подразделений Сил обороны и стратегически важных объектов оборонно-промышленного комплекса Одессы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что именно по его координатам оккупанты осуществили один из ударов иранскими дронами «Shahed» по территории областного центра.

«По данным следствия, пособником оккупантов оказался радиомеханик одного из одесских заводов военно-промышленного комплекса. Мужчина распространял в созданной им в мессенджере «Telegram» группе, участники которой были преимущественно россияне, информацию о местах расположения на оборонном предприятии и рядом с ним подразделений Сил обороны и их вооружения. Кроме того, информатор «сливал» данные по выполнению предприятием оборонных заказов», - информирует СБУ.

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Сообщается, что установлено, что после российских воздушных атак фигурант фиксировал и распространял в собственной группе последствия «прилетов» с детализацией степеней поражения атакованных объектов. Эти данные враг мог использовать для осуществления повторных и подготовки новых ударов дронами-камикадзе по украинскому городу, указали в СБУ.

«На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований)», - информирует СБУ.

Кроме того, ему избрана мера пресечения ˗ содержание под стражей. Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Украинские Национальные Новости

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