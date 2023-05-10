Правоохранители разоблачили преступников, которые работали "в управлении мвс рф" на Херсонщине

ukru
13 марта, 19:26 • 57179 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 108638 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 109536 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 109472 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102758 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 98088 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110961 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131677 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 172483 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 203500 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 53720 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 34874 просмотра
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 24571 просмотра
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 19690 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

22:49 • 27141 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 172483 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 203500 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144962 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 151436 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187916 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 68526 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 104157 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 121128 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156777 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163621 просмотра
Актуальное
Правоохранители разоблачили преступников, которые работали "в управлении мвс рф" на Херсонщине

Правоохранители разоблачили преступников, которые работали "в управлении мвс рф" на Херсонщине

Киев • УНН

 • 1078208 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. СБУ совместно с Национальной полицией собрала доказательную базу на участников преступной организации, которая действовала в составе созданного агрессором «главного управления мвс рф Херсонской области». Задержаны четыре «должностных лица» карательного органа, сообщили в ведомстве, пишет УНН.

Детали

Сообщено о подозрении 34 участникам преступной организации. В рядах российского карательного органа они выполняли задачи кремля по распространению оккупационного режима и подавлению движения сопротивления на временно захваченной части региона. Злоумышленники имели иерархическую вертикаль, во главе которой стояли двое «кураторов» из фсб и мвс рф, которые непосредственно занимались формированием руководящего состава псевдооргана и контролировали его деятельность. В частности, это граждане рф Синицын Сергей Викторович и Топтыгин Александр Сергеевич.

К противоправной деятельности они привлекли двух кадровых сотрудников российской полиции и назначили их "заместителями" главы фейкового ведомства. При этом руководителем этого учреждения стал экс-глава Управления МВД в Черкасской области Липандин Владимир Витальевич.

Остальные 30 активных участников преступной организации – бывшие местные правоохранители, которые после захвата части Херсонщины поддержали захватчиков.

По данным следствия, злоумышленники похищали людей в российские застенки, где подвергали их многочисленным пыткам. Таким образом агрессоры пытались запугать местных жителей и заставить их работать на оккупационную администрацию. Также они регулярно проводили незаконные обыски в домах граждан, под видом которых разграбляли имущество потерпевших, в том числе забирали и зарегистрированное охотничье оружие. Во время временной оккупации областного центра злоумышленники ограбили городскую аптеку – вынесли оттуда всю наличность, медпрепараты, а само помещение «конфисковали» для нужд захватчиков. Участников карательного органа также привлекали к проведению псевдореферендума на территории региона. Тогда они охраняли «избиркомы» и обеспечивали перевозку фейковых «бюллетеней».

Дополнительно

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о подозрении по ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней). Также выдвинуто обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене, коллаборационной деятельности, похищении людей, вымогательстве, незаконном проникновении в жилище и другие владения лиц, похищении огнестрельного оружия и боеприпасов, завладении транспортными средствами (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст.111, ч. 5, ч. 7 ст. 111-1, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 262, ч. 2 ст. 289 УК Украины).

Задержаны четверо участников организации. Остальные подозреваемые пока скрываются на временно оккупированной территории на юге Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для их привлечения к ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помогал рф перебрасывать военные эшелоны в Украину: задержали жителя Херсона

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы