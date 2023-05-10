Правоохранители разоблачили преступников, которые работали "в управлении мвс рф" на Херсонщине

Детали

Сообщено о подозрении 34 участникам преступной организации. В рядах российского карательного органа они выполняли задачи кремля по распространению оккупационного режима и подавлению движения сопротивления на временно захваченной части региона. Злоумышленники имели иерархическую вертикаль, во главе которой стояли двое «кураторов» из фсб и мвс рф, которые непосредственно занимались формированием руководящего состава псевдооргана и контролировали его деятельность. В частности, это граждане рф Синицын Сергей Викторович и Топтыгин Александр Сергеевич.

К противоправной деятельности они привлекли двух кадровых сотрудников российской полиции и назначили их "заместителями" главы фейкового ведомства. При этом руководителем этого учреждения стал экс-глава Управления МВД в Черкасской области Липандин Владимир Витальевич.

Остальные 30 активных участников преступной организации – бывшие местные правоохранители, которые после захвата части Херсонщины поддержали захватчиков.

По данным следствия, злоумышленники похищали людей в российские застенки, где подвергали их многочисленным пыткам. Таким образом агрессоры пытались запугать местных жителей и заставить их работать на оккупационную администрацию. Также они регулярно проводили незаконные обыски в домах граждан, под видом которых разграбляли имущество потерпевших, в том числе забирали и зарегистрированное охотничье оружие. Во время временной оккупации областного центра злоумышленники ограбили городскую аптеку – вынесли оттуда всю наличность, медпрепараты, а само помещение «конфисковали» для нужд захватчиков. Участников карательного органа также привлекали к проведению псевдореферендума на территории региона. Тогда они охраняли «избиркомы» и обеспечивали перевозку фейковых «бюллетеней».

Дополнительно

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о подозрении по ст. 255 Уголовного кодекса Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней). Также выдвинуто обвинение в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене, коллаборационной деятельности, похищении людей, вымогательстве, незаконном проникновении в жилище и другие владения лиц, похищении огнестрельного оружия и боеприпасов, завладении транспортными средствами (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст.111, ч. 5, ч. 7 ст. 111-1, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 262, ч. 2 ст. 289 УК Украины).

Задержаны четверо участников организации. Остальные подозреваемые пока скрываются на временно оккупированной территории на юге Украины. Продолжаются комплексные мероприятия для их привлечения к ответственности.

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