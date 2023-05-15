На Кировоградщине преступники переправили за границу около 40 скрывающихся от мобилизации — дело направлено в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Прокуроры Кировоградской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении 8 человек по фактам создания преступной организации и участия в ней, а также незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подделки официальных документов. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора на своей странице в Telegram, передает УНН.
Детали
По данным следствия было установлено, что организатором преступной группировки является уроженец Запорожья. Он привлек к незаконной деятельности еще 7 человек, это были жители Запорожской области, а также Львова.
В соцсетях обвиняемые создали аккаунты с объявлениями об организации выезда военнообязанных за границу. Когда появлялся потенциальный «клиент», по предоплате в 500 долларов начинали процесс «пересечения».
С помощью поддельных печатей и штампов и на основании паспортных данных, преступная организация изготавливала пакет документов, которые давали право на пересечение госграницы. Для конспирации готовые «разрешения» отправляли по почте под псевдонимом.
Почтовые отправления встречал «свой» курьер. Он во время личной встречи передавал пакет документов «клиенту» и получал полный расчет за «услугу».
После этого «начинали работать» координаторы группы, которые предоставляли пошаговую инструкцию: как пересекать границу и коммуницировать с пограничниками.
Стоимость полного «пакета» услуг составляла 6,5 тысяч долларов с одного человека.
Дополнение
За почти месяц противоправной деятельности группировки было задокументировано 40 попыток организации незаконного пересечения границы. Общая сумма денежного вознаграждения составила сумму около 9 миллионов долларов.
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