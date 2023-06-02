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СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов за границу

СБУ ликвидировала 10 новых схем для выезда уклонистов за границу

Киев • УНН

 • 368119 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Служба безопасности нейтрализовала еще 10 схем уклонения от призыва на военную службу. За суммы от 1 до 10 тысяч долларов организаторы сделок предлагали гражданам свою "помощь" во избежание мобилизации и нелегальном выезде за границу, пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.

Детали

Так, в Киеве, сотрудники военной контрразведки СБУ задержали двух человек, которые предлагали мужчинам избежать призыва из-за фейковых документов о "плохом" здоровье.

На Кировоградщине, за деньги должностные лица ОАО "Кировоградгаза" фиктивно трудоустраивали на предприятие лиц призывного возраста и таким образом "бронировали" их на время мобилизации.

Кроме того, фейковые рабочие получали и зарплаты. Через "схему" должностные лица растратили почти 400 тыс грн.

В Днепре киберспециалисты СБУ задержали главу местной благотворительной организации, который оформлял уклонистов, как волонтеров. Таким образом они пытались выехать за границу якобы для перевозки гуманитарной помощи.

В Запорожье была задержана председатель районной комиссии медико-социальной экспертизы. Она оформляла фиктивные группы инвалидности для незаконного выезда за пределы Украины. Во время обысков у фигурантки обнаружено более 100 тысяч долларов.

На Житомирщине разоблачены должностные лица местной фирмы, которые получили оборонный заказ и таким образом получили право бронировать от призыва до 50% своих работников.

На Закарпатье сотрудники военной контрразведки СБУ ликвидировали еще три канала побега "уклонистов" за границу. Лица предлагали выезд из Украины на основании фиктивных документов и в обход пунктов пропуска.

В Николаеве был задержан чиновник военной службы, который способствовал уклонистам в выезде за границу на основании фиктивных справок о состоянии здоровья’.

В Виннице сообщено о подозрении местному перевозчику, который уличен во внесении недостоверных сведений о псевдоводителях в систему "Шлях".

Напомним

На Кировоградщине преступники переправили за границу около 40 мужчин, скрывавшихся от мобилизации. 

Украинские Национальные Новости

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