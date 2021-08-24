У Києві під час репетиції параду військовий зробив пропозицію своїй коханій
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Києві під час репетиції параду до Дня Незалежності на Хрещатику військовослужбовець освідчився своїй дівчині-колезі, передає УНН.
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На відео видно як військовий підійшов до своєї дівчини з букетом квітів та освідчився їй у коханні під час репетиції параду. Разом з ним на коліно встали ще двоє військовослужбовців та підняли шаблі догори.
Дівчина відповіла хлопцю “так”.
Доповнення
У центрі Києва завершився військовий парад, присвячений 30-й річниці Незалежності України.
Раніше у межах параду до Дня Незалежності вулицею Хрещатик проїхала військова техніка.
Також над центром міста пролетіла авіація. Зокрема, участь у військовому параді взяла українська авіація Повітряних сил, Сухопутних військ, ВМС, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДП “Антонов” і держав-партнерів.