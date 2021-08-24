У Києві під час репетиції параду військовий зробив пропозицію своїй коханій

Деталі

На відео видно як військовий підійшов до своєї дівчини з букетом квітів та освідчився їй у коханні під час репетиції параду. Разом з ним на коліно встали ще двоє військовослужбовців та підняли шаблі догори.

Дівчина відповіла хлопцю “так”.

Доповнення

У центрі Києва завершився військовий парад, присвячений 30-й річниці Незалежності України.



Раніше у межах параду до Дня Незалежності вулицею Хрещатик проїхала військова техніка.

Також над центром міста пролетіла авіація. Зокрема, участь у військовому параді взяла українська авіація Повітряних сил, Сухопутних військ, ВМС, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДП “Антонов” і держав-партнерів.