У Києві перевіряють на коронавірус ще понад 30 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. У Києві на новий коронавірус перевіряють ще понад 30 осіб. Про це на брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні експрес-тестами та лабораторними дослідженнями протестовано 1437 киян. Київський міський Лабораторний центр МОЗ України перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще понад 30 осіб", - сказав Кличко.
Як повідомлялося, у Києві зафіксовано 40 інфікованих коронавірусом осіб.
Нагадаємо, Ємець розповів про етапи боротьби з коронавірусом в Україні.
Як повідомлялося в УНН, Кабінет міністрів на засіданні підтримав запровадження на 30 днів надзвичайної ситуації на всій території України.