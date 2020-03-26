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В Києві вже 40 осіб інфікованих коронавірусом - Кличко

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КИЇВ. 26 березня. УНН. У Києві зафіксовано 40 осіб інфікованих коронавірусом. Про це на брифінгу повідомив міський голова Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“У столиці за минулий вечір та сьогоднішній ранок кількість осіб, що захворіло на коронавірус збільшилося вже до 40 осіб”, — сказав Кличко.

За його словами, від лабораторного центру МОЗ сьогодні було отримано ще 6 лабораторно підтверджених випадків інфікуваня.

“Захворіла одна жінка 35 років та п’ятеро чоловіків віком від 28 до 70 років. Четверо пацієнтів ізольовані до Олександрівської лікарні, один знаходить в дома на самоізоляції”, — сказав міський голова.

Нагадаємо, станом на ранок 26 березня в Україні підтверджено 156 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних.

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