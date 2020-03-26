В Киеве уже 40 человек инфицированных коронавирусом - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киеве зафиксировано 40 человек инфицированных коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил городской глава Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“В столице за прошлый вечер и сегодняшнее утро количество лиц, заболели коронавирусом увеличилось уже до 40 человек”, — сказал Кличко.
По его словам, от лабораторного центра МЗ сегодня было получено еще 6 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования.
"“Заболела одна женщина 35 лет и пятеро мужчин в возрасте от 28 до 70 лет. Четверо пациентов изолированные в Александровской больнице, один находит в дома на самоизоляции”, — сказал мер города.
Напомним, по состоянию на утро 26 марта в Украине подтверждено 156 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных.