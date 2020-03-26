В Киеве проверяют на коронавирус еще более 30 человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83742 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100094 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102285 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101564 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109529 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98109 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104416 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106405 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131368 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Киеве проверяют на коронавирус еще более 30 человек

В Киеве проверяют на коронавирус еще более 30 человек

Киев  •  УНН

 • 16625 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киеве на новый коронавирус проверяют еще более 30 человек. Об этом на брифинге сообщил городской глава Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Сегодня экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано 1437 киевлян. Киевский городской Лабораторный центр МОЗ Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще более 30 человек", - сказал Кличко.

Как сообщалось, в Киеве зафиксировано 40 инфицированных коронавирусом.

Напомним, Емец рассказал о этапах борьбы с коронавирусом в Украине.

Как сообщалось в УНН, Кабинет министров на заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.

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