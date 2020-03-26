В Киеве проверяют на коронавирус еще более 30 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В Киеве на новый коронавирус проверяют еще более 30 человек. Об этом на брифинге сообщил городской глава Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня экспресс-тестами и лабораторными исследованиями протестировано 1437 киевлян. Киевский городской Лабораторный центр МОЗ Украины проверяет на подтверждение или опровержение диагноза на коронавирус еще более 30 человек", - сказал Кличко.
Как сообщалось, в Киеве зафиксировано 40 инфицированных коронавирусом.
Напомним, Емец рассказал о этапах борьбы с коронавирусом в Украине.
Как сообщалось в УНН, Кабинет министров на заседании поддержал введение на 30 дней чрезвычайной ситуации на всей территории Украины.