У Києві патрульні п’ять разів виїжджали на виклики через перекриття руху громадського транспорту

КИЇВ. 19 березня. УНН. У Києві з початку дня співробітники патрульної поліції п’ять разів виїжджали на виклики через перекриття руху громадського транспорту, особами, яких не пустили у транспорт через введення карантинних обмежень. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції міста Києва.