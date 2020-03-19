У Києві патрульні п’ять разів виїжджали на виклики через перекриття руху громадського транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Києві з початку дня співробітники патрульної поліції п’ять разів виїжджали на виклики через перекриття руху громадського транспорту, особами, яких не пустили у транспорт через введення карантинних обмежень. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції міста Києва.
“Виклики бувають про перекриття руху громадського транспорту, але після приїзду патрульних вони припиняють перекриття руху. Взагалі сьогодні було п’ять повідомлень про перекриття руху. Це більш такі радикальні міри від пасажирів, яких не пускають понад встановлену кількість в транспортний засіб, і вони таким чином хочуть не надати іншим пасажирам змогу поїхати. Але патрульні приїжджають на місце події і опрацьовуючи виклик вони пояснюють всі норми чинного законодавства, проводять профілактичну роботу. Але це поодинокі випадки, всі більш-менш нормально відносяться до цих обмежень”, — зазначили у патрульній поліції поліції.
Зазначається, що патрульна поліція поки не виносить протоколи за такі правопорушення.
“Ми намагаємося сьогодні і вчора не виносити протоколи за правопорушення. Водії у більшості випадків не порушують норми чинного законодавства”, — додали у пресслужбі.
Як раніше повідомлялося в УНН, в громадський транспорт Києва не пускають більше 10 осіб, також усі пасажири мають бути у масках.
Додамо, у Києві через карантинні обмеження, з причини перевищення ліміту пасажирів — затримується рух громадського транспорту.