В Киеве патрульные пять раз выезжали на вызовы из-за перекрытия движения общественного транспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киеве с начала дня сотрудники патрульной полиции пять раз выезжали на вызовы из-за перекрытия движения общественного транспорта, лицами, которых не пустили в транспорт из-за введения карантина. Об этом в комментарии корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции города Киева.
“Вызовы бывают о перекрытии движения общественного транспорта, но после приезда патрульных они прекращают перекрытие движения. Вообще сегодня было пять сообщений о перекрытии движения. Это более такие радикальные меры от пассажиров, которые не пускают сверх установленного количества в транспортное средство, и они таким образом хотят не дать другим пассажирам возможность поехать. Но патрульные приезжают на место происшествия и прорабатывая вызов они объясняют все нормы действующего законодательства, проводят профилактическую работу. Но это единичные случаи, все более-менее нормально относятся к этим ограничениям”, — отметили в патрульной полиции полиции.
Отмечается, что патрульная полиция пока не выносит протоколы за такие правонарушения.
“Мы пытаемся сегодня и вчера не выносить протоколы за правонарушение. Водители в большинстве случаев не нарушают нормы действующего законодательства”, — добавили в пресс-службе.
Как ранее сообщалось в УНН, в общественный транспорт Киева не пускают более 10 человек, также все пассажиры должны быть в масках.
Добавим, в Киеве из-карантинных ограничений, по причине превышения лимита пассажиров — задерживается движение общественного транспорта.