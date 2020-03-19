В Киеве патрульные пять раз выезжали на вызовы из-за перекрытия движения общественного транспорта

КИЕВ. 19 марта. УНН. В Киеве с начала дня сотрудники патрульной полиции пять раз выезжали на вызовы из-за перекрытия движения общественного транспорта, лицами, которых не пустили в транспорт из-за введения карантина. Об этом в комментарии корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции города Киева.